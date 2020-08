Recherche zoekt beelden steekincident Nelson Mandelapark

Er waren veel jongeren aanwezig in het Nelson Mandelapark op vrijdagavond. Volgens een getuige ontstond er een ruzie tussen een aantal van deze jongeren. Wellicht zijn er door mensen filmpjes gemaakt op deze avond en is het dus goed mogelijk dat ook het steekincident gefilmd is. De recherche roept op om deze beelden te delen om de zaak op te kunnen lossen. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

Ben je getuigen geweest of heb je meer informatie?Neem contact op met 0900-8844 of gebruik onderstaande tipformulier om beelden te delen. Anoniem melding doen? Dat kan via 0800-7000.