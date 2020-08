Dodelijk verkeersongeval Andelst

Andelst - Bij een eenzijdig ongeval op de A15 bij Andelst is een vrouw (27) om het leven gekomen. In het voertuig zaten nog twee mannen en twee vrouwen. De 27-jarige vrouw is samen met de twee mannen naar het ziekenhuis gebracht waar ze later is overleden. De mannen raakten lichtgewond.