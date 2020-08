Gestolen fiets ontdekt

Agenten zagen op de Walstraat twee jongens rijden op een fiets zonder verlichting. De politie sprak hen daarop aan. Tijdens het gesprek zagen de agenten dat het slot afgezaagd was en de 20-jarige verdachte had geen sleutel. Het framenummer werd gecontroleerd en de fiets blijkt in december 2019 van de Vlasmarkt gestolen te zijn. De politie nam de fiets in beslag. De verdachte is aangehouden voor heling.