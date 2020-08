Politie ziet drugsdeal en vindt grote hoeveelheid harddrugs

De agenten zagen dat er even na 18.30 uur een deal werd gesloten en besloten de personen te controleren. De koper bleek drie ponypacks met cocaïne in zijn bezit te hebben. Hij werd hierop aangehouden. De verkoper werd vervolgens in de Nassaustraat gecontroleerd. Hij had tientallen ponypacks met verdovende middelen in zijn auto liggen en werd ook direct aangehouden. De harddrugs zijn in beslag genomen.