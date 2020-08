Verdachte steekincident aangehouden

Op basis van het eerste onderzoek gaat de politie ervan uit dat de aanleiding van het steekincident in de familiaire sfeer ligt. Zowel het slachtoffer als de verdachte staan niet ingeschreven in de woning waarin het steekincident heeft plaatsgevonden. De overleden vrouw was woonachtig in Amersfoort. De verdachte is 25 jaar oud en woont in ’s-Gravenhage. Meer informatie kan op dit moment niet bekend worden gemaakt.