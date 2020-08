Man ernstig mishandeld: camerabeelden gezocht

In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam rond 01:30 uur bij de politie de melding binnen van een mishandeling na een conflict aan de Zuiderstraat, waarbij een 29-jarige man ernstig gezichtsletsel had opgelopen. De 29-jarige man is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd en de recherche is een onderzoek gestart naar de exacte toedracht van deze mishandeling. In dit onderzoek heeft de politie getuigen gesproken en buurtonderzoek gedaan. De recherche is echter nog op zoek naar mensen die mogelijk camerabeelden hebben van het handgemeen tussen twee mannen dat zich afspeelde op het plein voor een horecagelegenheid aan de Zuiderstraat, in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 01:25 uur.

Heeft u hier videobeelden van, dan wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met de recherche in Alkmaar via telnr. 0900-8844. Vermeld u er a.u.b. zaaknummer 2020184705 bij. Ook kunt u uw informatie achterlaten via een contactformulier.

