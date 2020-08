Man die vrouw poogt te overvallen snel aangehouden

De politie kreeg rond 00.15 uur de melding van een verdachte situatie aan de Jan Brediuslaan in Diemen. Ter plaatse bleek dat een man gepoogd had een vrouw te overvallen die de dagopbrengst van een bedrijf bij zich had. Getuigen waarschuwden de politie die snel ter plaatse was. De 43-jarige verdachte is op heterdaad aangehouden, nadat een duidelijk signalement van hem werd gegeven.