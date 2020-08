Politie zoekt getuigen zware mishandeling Kromme Mijdrechtstraat

Bij het Operationeel Centrum komt rond 04.00 uur een melding binnen van een ruzie op straat in de Kromme Mijdrechtstraat. De melder verklaarde een vrouw op de grond te zien liggen. Wanneer agenten ter plaatse komen treffen zij een gewonde vrouw aan. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis met nog onbekende verwondingen, maar is buiten levensgevaar. Op basis van het signalement dat de melder heeft gegeven, zijn twee verdachten aangehouden. De verdachten zitten op dit moment nog vast en worden vandaag gehoord door de recherche.

De recherche wil heel graag met mensen spreken die mogelijke iets gezien of gehoord hebben. Heeft u informatie neem dan contact op met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaande tipformulier kunt u ook beeldmateriaal delen met het recherche team.