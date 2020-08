16-jarige jongen aangehouden bij uit de hand gelopen ruzie

Heerjansdam - Op een hangplek bij een sportvereniging in Heerjansdam vond in de nacht van vrijdag 28 op zaterdag 29 augustus onenigheid plaats tussen een aantal jongeren. Hierbij zou geschoten zijn door één van de ruziemakers. Aan de hand van verklaringen kon een 16-jarige jongen korte tijd later in zijn woning worden aangehouden.