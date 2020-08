Drie verdachten aangehouden voor poging doodslag

Rond half negen meldden getuigen dat er in een auto, die geparkeerd stond op de parkeerplaats aan de Steigerdijk een zwaar gewonde man zat. Gearriveerde agenten troffen in zijn auto de 41-jarige man aan. Drie mannen hadden hem aangevallen met een hakbijl. Door zijn arm als afweermiddel te gebruiken was deze op verschillende plekken doorboord. In het ziekenhuis bleek dat ook zowel zijn ellepijp als spaakbeen gebroken waren.

Direct werd een onderzoek ingesteld naar de verdachten. Zondag zijn drie mannen, allen afkomstig uit Ooltgensplaat in de leeftijd van 22, 28 en 32 jaar aangehouden. Zij worden woensdag voorgeleid aan de Officier voor Justitie. Het onderzoek richt zich verder op de aanleiding van dit incident.