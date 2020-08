Getuigen gezocht van grove inbraak supermarkt

Kort voor 03.00 uur werd, via een melding van de beveiliging, duidelijk dat inbrekers hadden toegeslagen in de supermarkt. De daders zijn vermoedelijk door het inslaan van een ruit, aan de zijkant van het pand, binnengedrongen. Direct werd door agenten, samen met de beveiliging, een onderzoek ingesteld. Omdat het niet direct duidelijk was of de inbrekers nog in het pand aanwezig waren kwam ook een speurhond. Helaas waren de dieven gevlogen.

In het pand werd een ravage aangetroffen. Er was veel vernield. Met behulp van een brander was de kluis opengebroken en werd een fiks geldbedrag meegenomen. Ook sigaretten gingen mee. Door de Forensische Opsporing is sporenonderzoek verricht.

Vanmorgen hielden agenten een buurtonderzoek, dit alles om zoveel mogelijk informatie te verzamelen voor het onderzoek.