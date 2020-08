Jongen van 13 beroofd, getuigen gezocht

Het slachtoffer liep vanwege een lekke band na de sportles met de fiets aan de hand terug naar school, toen hij werd ingehaald door het groepje van drie. Die hielden hem even verderop tegen en spraken hem aan, waarna een van de jongens hem beroofde van zijn ketting. De verdachten renden vervolgens weg onder de Atletiekpoort door richting Tussen de Vaarten. Het slachtoffer belde zijn ouders, die onmiddellijk de politie waarschuwden.

Signalement

Het groepje van drie bestond uit twee mannen van rond de twintig jaar en een duidelijk jongere jongen van 10 à 11 jaar oud. Het signalement van de verdachten is als volgt:

Persoon 1

Man

Ongeveer 22 jaar

Stevig postuur

Donkere huidskleur

Ongeveer 1.75 meter lang

Droeg een donkere joggingbroek (blauw of zwart)

Droeg een dikke donkere trui

Persoon 2

Man

Ongeveer 21 à 22 jaar

Mager postuur

Ongeveer 1.80 - 1.85 meter lang

Donkere huidskleur

kort krullend haar

Droeg een donkere spijkerbroek

Droeg een dikke witte trui

Persoon 3

Man

Ongeveer 10 a 11 jaar

Dun tot normaal postuur

Ongeveer 1.40 - 1.45 meter lang

Droeg een joggingbroek en een trui

Had een rode Nike rugtas

Had een kleine schoudertas

Uw tip!

De politie is direct een onderzoek gestart en komt graag in contact met getuigen. Op het moment van de beroving waren vermoedelijk redelijk wat mensen op weg van en naar het sportpark. Heeft u iets van het voorval gezien? Of herkent u de daders van de beschrijving? Dan komt de politie graag met u in contact. Dat kan via 0900 – 88 44 of via onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan ook, via 0800 – 7000 of www.meldmisdaad.nl.