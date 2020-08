Man overleden bij schietincident

In dit onderzoek kunnen uiteraard ook uw tips helpen. Heeft u iets gezien of gehoord voorafgaand aan of na de schietpartij? Of heeft u informatie die van belang kan zijn en hebben we nog niet met u gesproken? Laat het ons dan weten! Dat kan via 0900-8844. Weet u meer, maar blijft u liever anoniem? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of via de website www.meldmisdaadanoniem.nl. U kunt ook onderstaand tipformulier invullen.