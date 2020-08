Getuigen gezocht van beschieting Club Blu

Bron foto: Jeffrey Jacobs

Rond 03.15 uur kreeg de politie een melding dat er kort daarvoor schoten waren gehoord op de Prins Alexanderlaan. Eenmaal ter plaatse troffen de toegesnelde agenten meerdere inslagen in de deur en vonden ze op straat verschillende hulzen. De club was tijdens de beschieting nog open. Er raakte niemand gewond en de nog aanwezigen zijn rustig huiswaarts vertrokken. De politie startte direct een onderzoek. Camerabeelden worden bekeken en enkele getuigen zijn al gehoord.

Twee mannen op een scooter

Uit onderzoek blijkt dat de club tussen 03.05 en 03.10 uur beschoten is. Volgens getuigen gingen er na het horen van de knallen twee mannen vandoor op een scooter. Mogelijk hebben zij iets met de beschieting te maken.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar mensen die iets gezien of gehoord hebben in de nacht van 30 op 31 augustus rond 03.00 uur. Heeft u informatie? Bel dan met 0900-8844. Anoniem informatie verstrekken kan ook via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in.