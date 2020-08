Politie zoekt getuigen na gewapende overval Nijmegen

Nijmegen - De politie is op zoek naar getuigen die meer kunnen vertellen over een gewapende overval in Nijmegen afgelopen maandagochtend 3 augustus. Iets over 10:30 uur werd er bij een drogist aan de Molenweg onder bedreiging van een mes geld uit een kassalade weggenomen.