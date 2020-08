Politie zoekt getuigen en camerabeelden van explosie Bakkerskamp

Schalkhaar - Bij een woning aan de Bakkerskamp is in de vroege ochtend van 4 augustus een explosief tot ontploffing gebracht. Rond 4.00 uur was een enorme knal te horen in de woonwijk. Gelukkig raakte niemand gewond, maar meerdere woningen raakten beschadigd. De recherche is een onderzoek gestart en zoekt getuigen en camerabeelden.