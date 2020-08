Verdachte carjacking aangehouden na langdurige achtervolging

De auto was voorzien van een track en trace systeem. Dit leidde ertoe dat de politie in Velsen-Noord de auto in het zicht kreeg. De bestuurder kreeg een stopteken waar hij niet aan voldeed. Hij reed met zeer hoge snelheden en pleegde diverse verkeersovertredingen tijdens zijn vluchtpoging. De achtervolging zette zich voort in de richting van Wijk aan Zee, Beverwijk en Heemskerk. Aan de achtervolging deden diverse politievoertuigen mee. Ook was de politiehelikopter aanvliegend.

Inmiddels in Castricum beland op de Soomerwegh nabij de Zeeweg kon een politieman zijn bus dwars voor de auto zetten. De man probeerde nog weg te komen en kwam daarbij in aanraking met de politiebus. Hierna is de bestuurder aangehouden en geboeid. Het mes lag nog op het dashboard van de auto. De man is overgebracht naar het politiebureau in Haarlem waar hij later wordt verhoord.