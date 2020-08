Ramkraak met elektrische city car

Amsterdam - Op dinsdagochtend 4 augustus zagen politiesurveillanten aan Tussen de Bogen deuren van een opnamestudio openstaan en een beschadigde pui. Dichterbij gekomen zagen ze in het pand een elektrische city car staan. Het kleine voertuig is van diefstal afkomstig. Vermoedelijk is het voertuig gebruikt om de deuren open te rijden. De recherche doet nader onderzoek en komt graag in contact met getuigen of mensen die meer weten van deze vermoedelijke ramkraak.