Onveilige verkeerssituatie door man met verward gedrag

Omstreeks 01.00 uur gingen agenten naar een melding toe op de Churchilllaan. Hier zou een man midden op de weg lopen en zorgen voor een onveilige verkeerssituatie. Toen zij aankwamen zagen zij de man bij de kruising met de Haagweg rondrennen. Ondanks het late tijdstip was er veel verkeer rond het kruispunt en bracht de man met zijn actie niet alleen zichzelf maar ook andere weggebruikers in gevaar. Agenten deden meerdere pogingen om de man aan te spreken maar hierop reageerde hij niet. Hij rende vervolgens over de Haagweg richting het centrum van Leiden.

Uiteindelijk kon hij iets verderop op de Haagweg door agenten worden tot stilstand worden gemaand. De man maakte op de agenten een verwarde indruk, vermoedelijk was hij onder invloed van verdovende middelen. Voor zijn eigen veiligheid en die van anderen, werd de man aangehouden om aan het zorgkader te worden overgedragen. Hierbij verzette hij zich hevig en werkte niet mee. De politieagenten hebben hem daarop met gepast geweld in bedwang weten te houden. De man is vervolgens direct overgedragen aan de professionele hulpverlening.