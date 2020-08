Bestuurder in gestolen auto crasht tegen boom

Een 37-jarige postbezorger uit Dongen liet zijn auto rond 18u30 even op de Langestraat onbeheerd achter met de sleutels nog in het contactslot. Hij was binnen enkele tellen terug, maar zag dat een vreemde man achter het stuur zat. De postbezorger probeerde de man tegen te houden, maar die reed weg en raakte daarbij het slachtoffer. Hij raakte licht gewond. Een politieman was snel op de plaats van het incident en nam in een politiewagen de gedupeerde mee op zoek naar de gestolen auto. Op de Korte Tuinstraat vonden ze de gestolen auto leeg terug. Het voertuig is meegenomen voor sporenonderzoek.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen van deze gewelddadige diefstal. Zij kunnen bellen via 0900-8844, via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via een tipformulier. Je blijft anoniem als je informatie deelt met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. We vragen voor een snelle informatieverwerking om het volgende dossiernummer te vermelden: 2020-201858.