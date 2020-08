Oorzaak brand onbekend, zuurstofcilinder veroorzaakt explosie

Uit het daaropvolgende brandonderzoek bleek dat een zuurstofcilinder, welke op medische gronden in de woning aanwezig was, door een brand is geëxplodeerd. Door de brand met een onbekende oorzaak is de druk in de cilinder extreem hoog geworden. Dit apparaat heeft geen interne overdrukventiel, waarna de cilinder uit elkaar is geklapt. Wat de exacte oorzaak van de brand is geweest valt door de explosie niet meer te achterhalen. Het brandonderzoek is hierbij ook afgesloten.