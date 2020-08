Politie waarschuwt voor herhaaldelijk oplichten

Hoewel het onderzoeken van dit soort oplichtingen ingewikkeld is, roept de politie mensen op om aangifte te doen: "Uit onderzoek blijkt dat de daders vaak vanuit het buitenland bellen. Of ze maken gebruik van zogenaamde gespoofde telefoonnummers. Hierbij wordt met een telefoon van de dader een trucje gebruikt, waarbij een andere identiteit wordt aangenomen. Een bekend voorbeeld van deze bankhelpdeskfraude, ook wel spoofing genaamd, is bijvoorbeeld het bellen met een bestaand nummer van een bank. Na de oplichting wordt het geld naar een rekening in het buitenland overgemaakt. Dus daders en rekeningen lijken zich in het buitenland te bevinden, waardoor het een moeilijk verhaal voor de Nederlandse politie wordt."