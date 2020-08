Ernstig ongeluk Jutfaseweg Utrecht, getuigen gezocht

De 42-jarige fietser rijdt rond 16:15 uur op de Jutfaseweg als hij ter hoogte van de Socratesbrug in botsing komt met de automobilist. Door de klap wordt de man de berm in geslingerd. Hij wordt met zware verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Ook de 33-jarige bestuurster van de auto raakt gewond.

Tips?

De politie heeft al meerdere getuigen gesproken en deed buurtonderzoek. Maar we kunnen meer tips gebruiken. Was jij zondagmiddag rond 16:15 uur in de buurt van de Socratesbrug? Of woon je in de buurt en heb je bruikbare camerabeelden? Meld je dan bij de politie via 0900-8844. Of gebruik onderstaand tipformulier. Reageer je liever anoniem? Bel dan 0800 – 7000.