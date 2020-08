Konijnen met grof geweld vermoord in Baambrugge

Uit forensisch dierenonderzoek blijkt dat de konijnen door bruut geweld om het leven zijn gebracht. De politie heeft buurtonderzoek gedaan. Maar helaas hebben we nog niet kunnen vaststellen wat er precies is gebeurd op de kinderboerderij.

Tips?

Daarom hebben we je hulp nodig. Weet jij meer over wat er zich heeft afgespeeld bij dekinderboerderij in Baambrugge? Of heb je van vrijdag 17 juli tot zaterdagmiddag 18 juli iets opvallends gezien in de omgeving van de kinderboerderij?

Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of gebruik onderstaand tipformulier. Reageer je liever anoniem? Bel dan 0800 - 7000.