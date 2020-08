Verdachten gewelddadige beroving aangehouden, derde verdachte gezocht

Twee verdachten aangehouden

Om 01.50 uur kregen wij een melding dat een man onder bedreiging van een vuurwapen door meerdere daders beroofd zou zijn van zijn auto en enkele persoonlijke bezittingen. Het slachtoffer had zijn auto geparkeerd op de parkeerplaats van de Rabobank aan de Wolput in Vlijmen toen een andere auto achter hem kwam staan. Hier stapten drie personen uit, die hem bedreigden met een vuurwapen en hem dwongen uit zijn auto te stappen en in de andere auto te stappen.

Het slachtoffer wist te voet te ontkomen. Hij werd daarbij achtervolgd door een van de mannen, die een mes bij zich droeg. Ook hieraan wist het slachtoffer te ontsnappen en hij belde aan bij een woonhuis. De bewoner alarmeerde de politie. Terwijl het slachtoffer in gesprek was met de politie zag hij een auto rijden die volgens hem van de daders is. Wij hielden de twee inzittenden van die auto aan als verdachten.

Derde verdachte gezocht

Wij zijn nog op zoek naar een derde verdachte. Hij reed in een zwarte Mercedes A-klasse met Pools kenteken beginnend met letters DKL. Ook zijn wij op zoek naar een vrouw die haar hond aan het uitlaten was in de omgeving van de Wolput in Vlijmen. Zij heeft mogelijk de achtervolging gezien.

Heb jij informatie of camerabeelden die iets te maken kunnen hebben met deze beroving? Laat het ons weten via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Online tippen kan via onderstaand tipformulier.