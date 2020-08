Politie en gemeenten in Twente verbieden spontane car-meetings

De Enschedeër die het evenement van afgelopen weekend op Facebook heeft aangekondigd is thuis door politieagenten aangesproken over zijn oproep en actie. Het is verboden om een evenement van dien aard te organiseren zonder in bezit te zijn van de verplichte vergunning. De organisator gaf aan dat hij niet had voorzien dat zijn oproep zo’n groot bereik had. Hij heeft inmiddels zijn evenementenpagina uit de lucht gehaald.

Bestuurlijke dwangsom

Inmiddels zijn door andere personen op Facebook ook car-meetingevenementen aangemaakt die mogelijk aanstaand weekend plaats gaan vinden op diverse plaatsen in Twente. De organisatoren hiervan hebben geen vergunning aangevraagd. Als dit evenement plaats gaat vinden zullen zij beboet worden, aansprakelijk worden gesteld voor schades en onkosten van politie en gemeente. Tevens lopen ze risico dat de (eerdere) opgelegde bestuurlijke dwangsom door de betreffende gemeente betaalt moeten worden.

Handhaving en controle



Zowel gemeenten in Twente als de politie willen voorkomen dat er dergelijke meetings worden georganiseerd waarbij de noodverordening COVID-19 niet gehandhaafd kan worden. Daarbij wordt geluidsoverlast, de overlast door achterblijvend afval en het overtreden van de wegenverkeerswet, door het crossen en het maken van verkeersgevaarlijke capriolen niet geaccepteerd.

Er zal aanstaande weekend daarom extra controles worden uitgevoerd door politie en de BOA’s en waar nodig direct opgetreden worden. De boodschap aan potentiele bezoekers of deelnemers is daarom kort: “Blijf weg!”