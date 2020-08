Getuigenoproep steekincident op bedrijventerrein Sloterdijk

Amsterdam - Dinsdag 5 augustus 2020 raakt een 27-jarige man licht gewond bij een steekincident op de Roesiel op een bedrijventerrein in Amsterdam West. Vermoedelijk is hier een verkeerstwist aan vooraf gegaan. De combinatie van het mooie weer en de vele woonboulevards en doe-het-zelf-zaken in de omgeving, maakt dat er veel omstanders bij het voorval aanwezig waren. Mogelijk zijn er foto’s of video’s gemaakt van de periode voor, tijdens of na het steekincident. De politie komt in het kader van het onderzoek graag met deze getuigen in contact.