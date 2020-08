Getuigen gezocht na brandstichting

De bestelauto stond geparkeerd bij de woning, op particulier terrein. Forensisch en tactisch rechercheurs deden onderzoek naar de oorzaak van de brand en gaan uit van brandstichting. De politie zoekt dringend getuigen. Hebt u iets gezien of gehoord over deze brandstichting? Of hebt u camerabeelden waar mogelijk verdachten op staan? Neem dan direct contact op met politie Westland via 0900-8844.



Meld Misdaad Anoniem

Het is ook mogelijk om anoniem te melden via Meld Misdaad Anoniem. Dit is het onafhankelijke meldpunt waar u anoniem informatie kunt geven over criminaliteit. U levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in uw omgeving. Meld Misdaad Anoniem is bereikbaar via 0800 7000.