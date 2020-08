Getuigen autobrand gezocht

Agenten ontvingen een melding van een autobrand aan de Denekampstraat op woensdag 5 augustus rond 03:10 uur. Nadat de brandweer de brand had geblust, voerde de politie een sporenonderzoek en een buurtonderzoek uit. Er werd een jerrycan aangetroffen, vermoedelijk is er sprake van brandstichting. Een van de bewoners heeft een man zien lopen richting het Zuiderpark. Het is nog onduidelijk wat de rol van deze man was bij het incident. De politie komt dan ook graag in contact met hem.



Signalement

Het gaat om een blanke man met een stevig/gespierd postuur en kort, donker haar. De man was ongeveer 1.75 lang en gekleed in donkere kleding.



Iets gezien?

We zoeken getuigen van de autobrand. Heeft u iets verdachts gezien in de omgeving van de Denekampstraat of heeft u camerabeelden in uw bezit? Neem dan contact met ons op via 0900 8844. Het is ook mogelijk om dit anoniem te doen via Meld Misdaad Anoniem. Dit is het onafhankelijke meldpunt waar u anoniem informatie kunt geven over criminaliteit. U levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in uw omgeving. Meld Misdaad Anoniem is bereikbaar via 0800 7000.