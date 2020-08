Woning aan de Langenhorst overvallen. Politie zoekt getuigen!

De politie stelde direct een onderzoek in, maar is nog op zoek naar getuigen en/of camerabeelden. Bent u getuige geweest, of heeft u informatie over de overval, bel dan met de politie op 0900-8844 of via ‘M’ op 0800-7000. Bent u in het bezit van beelden waar de overval of de vluchtende dader te zien is? Ook die wil de politie graag hebben.