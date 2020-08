Man aangehouden na bedreiging met vuurwapen

Een 40-jarige man deed aangifte. Hij vertelde dat hij met vrienden in een horecazaak was. Rond 20.00 uur kwam een dronken vervelende man de zaak binnen die klanten lastig viel. De aangever riep daarop tegen die man dat hij weg moest gaan. Tijdens een rookpauze buiten liep de woordenwisseling tussen hen hoog op. Die man haalde een vuurwapen uit zijn tas richtte dat op het slachtoffer. De aangever dacht niet na maar reageerde direct door de arm van zijn belager vast te pakken waarna een van zijn vrienden het pistool met naar later bleek acht scherpe patronen afpakte en op de grond gooide. Vervolgens kwam de politie ter plaatse die de verdachte arresteerde. De recherche stelt een nader onderzoek in naar de toedracht van het incident.