Man aangehouden voor witwassen

De verdachte werd maandagavond 3 augustus aan de Westerscheldestraat met zijn auto aan de kant gezet. Hij werd terwijl hij reed herkend door agenten die wisten dat de man niet in het bezit was van een geldig rijbewijs. Daar werd hij voor aangehouden. Bij het fouilleren van de verdachte kwam er 1500 euro tevoorschijn uit zijn broeksband. In overleg met de officier van justitie werd daarop besloten de auto en het geld in beslag te nemen in verband met mogelijk witwassen.