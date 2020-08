Politie rolt hennepkwekerij op en ontdekt wapens en geld

De politie vermoedde dat in de woning een hennepkwekerij zou zitten. Dat vermoeden was gebaseerd op verdachte omstandigheden die agenten eerder bij de woning vaststelden zoals een uit de woning afkomstige hennepgeur.

Hennepkwekerij

De politie deed dinsdagmiddag 4 augustus rond 14.15 uur een inval in de woning. Op de bovenetage van de woning vonden de agenten een hennepkwekerij met 555 hennepplanten. De planten zijn geruimd en de bijbehorende apparatuur zoals lampen werden in beslag genomen. Ook de stroom, die illegaal werd afgetapt, is afgesloten en de energieleverancier doet aangifte van de diefstal van stroom.



Geld, wapens en dure spullen

In de woonkamer van de woning zag de politie een grote hoeveelheid contant geld liggen en een busje pepperspray. De agenten zochten vervolgens gericht naar andere wapens en vonden een goed verstopt vuurwapen , bijbehorende munitie en een stroomstootwapen in een verpakking . De wapens zijn in beslag genomen en zullen na onderzoek worden vernietigd.

Verder is op diverse plekken in de woning geld en dure, waardevolle goederen zoals parfum, schoenen en armbanden aangetroffen. Deze goederen zijn vermoedelijk bekostigd met illegale activiteiten en daarom in beslag genomen. De politie onderzoekt de mogelijkheid om deze goederen als crimineel vermogen aan te merken en af te pakken.

Het afpakken van crimineel geld is namelijk een belangrijk onderdeel van de strijd tegen zowel de georganiseerde misdaad en de kleinere, veelvoorkomende criminaliteit. Veel delicten zijn gericht op geldelijk gewin. Geld is de drijfveer, het motief en de opbrengst van nagenoeg alle criminaliteit. Met het afpakken van crimineel verkregen vermogen raken OM, politie en ketenpartners criminelen op een plek die hen pijn doet, namelijk in de portemonnee. Lees hier meer over afpakken.

Vervolgonderzoek

De bewoner van de woning was afwezig en zal later als verdachte worden gehoord.

Wapens

Lees meer op onze themapagina over welke wapens verboden zijn en waarom.

Gevaren drugspand omgeving

Een hennepkwekerij kan op veel plekken voorkomen. Denk aan huurhuizen en koopwoningen of in openbare gebouwen en loodsen. Het kan ook gewoon in het open veld of onder de grond. Ondanks dat mensen in er in het dagelijks leven niet direct last van hebben, brengen dit soort panden wel gevaren met zich mee. Denk aan brandgevaar en giftige stoffen. Dan hebben we het nog niet over het publiek dat zo’n pand aantrekt. Achter dit soort drugspanden zit een wereld van criminaliteit.

Meld Misdaad Anoniem

Heeft u het vermoeden dat er in uw wijk iets niet klopt, maar durft u dat niet meteen zelf bij ons te melden? Ga dan niet zelf op pad, maar meldt dit via Meld Misdaad Anoniem. Hier kunt u veilig en volledig anoniem melding maken. De politie, maar ook gemeenten en andere overheden gaan met de meldingen aan de slag. Ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl voor meer informatie.