Aanhoudingen voor illegaal gokken

De inval vond plaats in de nacht van maandag 3 op dinsdag 4 augustus naar aanleiding van een verdachte situatie. In het pand zaten twaalf mannen die illegaal aan het gokken waren. De verdachten, in de leeftijd van 24 t/m 52 jaar zijn aangehouden en later die dag heengezonden met een afdoening van het OM en een boete van195 euro voor het overtreden van de 1,5 coronamaatregel. De verdachten komen uit Utrecht, Almere, Haarlem, Heerhugowaard, Heemskerk, Enkhuizen en Nijmegen. De politie heeft ook 10.000 euro cash in beslag genomen.