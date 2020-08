Getuigen gezocht bedreiging vuurwapen

Een man bleek zijn auto uit te zijn gevlucht nadat een onbekende man bij hem was ingestapt en hem bedreigde met een pistool. Tijdens de worsteling die daarna ontstond, ging het wapen af. De eigenaar van de auto sloeg op de vlucht en durfde niet meer terug naar zijn auto. De auto werd verlaten teruggevonden op de Prof. Poelslaan.



De politie doet onderzoek naar deze zaak en wil graag spreken met getuigen. Heeft u die avond iets verdachts gezien op of in de omgeving van de Prof. Poelslaan meld dit dan via de Opsporings Tiplijn: 0800-6070. Anoniem melden kan via: Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.