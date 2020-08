Getuigen helpen bij aanhouding verdachte van overval op snackbar

Een 18-jarige man uit Krimpen aan de IJssel liep dinsdagavond de snackbar in. Hij pakte de eigenaar vast en dreigde met een vuurwapen. Hij vroeg om geld. De eigenaar wist zich los te rukken en rende weg. De verdachte pakte zijn kans en deed een greep uit de kassa waarna hij wegvluchtte. Oplettende getuigen gingen achter de verdachte aan waardoor de toegesnelde agenten de verdachte enkele straten verderop konden aanhouden. Tijdens het fouilleren van de verdachte werd een vuurwapen aangetroffen. Deze is in beslag genomen. De verdachte is in verzekering gesteld.

Op 30 juli jl. werd dezelfde snackbar ook al overvallen. Er is geen aanleiding om te denken dat deze twee overvallen verband met elkaar hebben. Voor deze overval is een 15-jarige jongen uit Terneuzen aangehouden. Hij is inmiddels heengezonden maar blijft wel verdachte.