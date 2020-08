Politie doet onderzoek naar beschieting

Tijdens het onderzoek in het ziekenhuis werd een projectiel in het lichaam aangetroffen, wat aanleiding is om een onderzoek te starten. De recherche wil daarmee duidelijkheid krijgen over wat er is gebeurd en wie hiervoor verantwoordelijk is.

Eventuele getuigen worden opgeroepen zich te melden bij de politie op 0900-8844 of –als men anoniem wil blijven- bij Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.