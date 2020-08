Politie zoekt getuigen en camerabeelden van gewapende woningoverval aan Bedrijfsweg Nijmegen

De politie komt graag met u in contact als u rond 5.00 uur vanochtend in de omgeving van de Bedrijfsweg iets heeft gezien dat met deze overval te maken kan hebben. Ook als u een camera aan uw woning of auto heeft en u in de omgeving woont of reed, vraagt het team u om uw camerabeelden te bekijken of daarop iets te zien is.

Heeft u informatie? Neem contact op met de politie in Nijmegen op 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Camerabeelden uploaden kan ook via dit formulier.

2020367896 MB