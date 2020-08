Nog twee aanhoudingen na branden Zutphen

Afgelopen zondag 2 augustus is er op vijf plekken in Zutphen brand geweest. Alle branden waren in de wijk Leesten. Een fiets, motorfiets en drie containers gingen in vlammen op. Al vrij snel werd duidelijk dat het om brandstichting ging. De politie is daarop direct een onderzoek gestart en denkt nu alle verdachten te hebben gevonden.