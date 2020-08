Oproep getuigen geweldsincident Oostzijde Zaandam

De politie is op zoek naar getuigen die iets van dit voorval hebben gezien of informatie hebben over het voorval of de dader. Het vond omstreeks 21.15 uur plaats. De scooterrijder betreft een blanke man rond de 40 jaar, ongeveer 1.80 meter lang met licht gemillimeterd haar. Hij was gekleed in een wit T-shirt. Zijn scooter is grijs of zwart van kleur en heeft de nodige gebruikssporen. Neem contact op met de politie als u iets gezien heeft in de omgeving van de Oostzijde rond het moment dat het voorval plaatsvond.

De politie heeft een buurtonderzoek gehouden. Mocht u de politie nog niet hebben gesproken en u heeft informatie, u kunt dit telefonisch doorgeven via 0900-8844 of via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Mocht u beelden hebben die belangrijk kunnen zijn, u kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2020160629.