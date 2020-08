Ruim duizend tips

Veel tips gaan over het getoonde ‘zwarte dopje’. Het team weet nu wat het is en u hoeft daarover niet meer te tippen. Ook over de twee kunststof-deeltjes veel tips. En de rechercheurs krijgen ook informatie over grijze Mazda’s 3. Over de getoonde Mazda 3 is meer informatie nog steeds welkom.

Waar is die Mazda gezien? Voor-, op of kort na zaterdag 25 juli.

De recherche is dankbaar voor alle informatie. Alle tips worden nu geïnventariseerd en gezien de grote hoeveelheid tips kunnen we helaas niet iedereen persoonlijk antwoorden.