Getuigenoproep mishandeling en beroving H. Cleyndertweg

De volgende signalementen zijn bekend:

Verdachte 1

Vrouw

Rond de 20 jaar oud

Donkere huidskleur

Haar in een knotje

Wit T-shirt en donkerkleurige broek

Verdachte 2

Man

Donkere huidskleur

Tussen de 20-25 jaar oud

1.78 m lang

Mager postuur

Donker gekleed

Donker petje

Verdachte 3

Man

Donkere huidskleur

Tussen de 20-25 jaar oud

1.73 m lang

Normaal postuur

Donker gekleed

Donker petje

De recherche is op zoek naar de verdachten. Heeft u informatie over deze zaak? Neem dan contact op via 0900-8844, bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik onderstaand tipformulier.