Getuigen gezocht van voordeur- en autobrand.

De bewoners van het huis lagen te slapen toen het brandalarm afging en ze zagen dat de voordeur en de auto in brand stonden. De brandweer kwam naar de woning om het vuur te doven, zodat de brand niet verder over sloeg naar de rest van de woning. Aan de auto, het portaal en de voordeur is veel schade aangericht. Bewoners en hun huisdieren konden op tijd uit de woning worden bevrijd. Wel moest de ambulance komen voor bewoners die rook hadden ingeademd. Vermoedelijk is de brand aangestoken. De recherche doet onderzoek naar de brand en zoekt getuigen.

Heeft u iets gezien of gehoord?

Heeft u informatie die het onderzoek kan helpen? Of heeft u camerabeelden waar misschien verdachten opstaan? Dan komen wij graag met u in contact! Bel naar de politie via 0900 8844. Liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 7000.