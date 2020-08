Auto in beslag genomen

De controle vond plaats op het Laageinde in Bergen op Zoom. De bestuurder van de auto was een 36-jarige man uit Woerden. Hij bleek geen rijbewijs te hebben. In de auto troffen agenten een kleine hoeveelheid amfetamine aan en een flesje GHB. Dat is in beslag genomen. Uit onderzoek bleek dat de man al meerdere keren veroordeeld was voor het rijden zonder rijbewijs. De agenten namen contact op met de Officier van Justitie en die besloot dat de auto waarin de man reed in beslag moest worden genomen.

De agenten deden een speekseltest bij de Woerdenaar. Deze wees uit dat hij onder invloed was van amfetamine en methamphetamine. Een arts is naar het politiebureau gekomen om bloed van de man af te nemen. Dat zal worden onderzocht bij het Nederlands Forensisch Instituut. Als de uitslag bekend is neemt de Officier van Justitie een besluit over de verdere afhandeling van de zaak.