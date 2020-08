Teveel gedronken

De vrouw (24 jaar) reed gevaarlijk slingerend over de Oost Westweg in Kamperland. Ze werd aan de kant gezet door ambulancemedewerkers die de politie inschakelden. Agenten namen haar mee naar het bureau en lieten haar een ademanalysetest doen. Hieruit bleek dat zij 730 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht blies. Het rijbewijs van de vrouw is ingevorderd.