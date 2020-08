Vrouw aangehouden wegens geweld tegen agenten

Toen agenten ter plaatse waren bij de woning werd de deur geopend door de zus van de verdachte. Zij vroeg om een machtiging, omdat ze anders de agenten niet binnen wilde laten in de woning. Op het moment dat de agenten de machtiging tot binnentreden aanvroegen bij de hulpofficier van justitie ging de deur weer open en rende de aan te houden verdachte hard weg.

Hij werd tegengehouden door de politiemannen en er ontstond een worsteling. De zus van de man kwam hierop naar buiten en schopte of sloeg twee van de agenten. Beide verdachten zijn aangehouden. De man is overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij nog vast zit. De vrouw heeft een verklaring afgelegd over het door haar toegepaste geweld en het feit dat zij de politiemannen belette om hun werk te doen. Na verhoor is zij in vrijheid gesteld.