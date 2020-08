Aanhouding in onderzoek dode man Bergen

Bergen - Op dinsdag 26 november 2019 werd in een woning op de Roefsstraat een dode man aangetroffen. Nader onderzoek wees uit dat dit de 58-jarige bewoner betrof en dat hij om het leven is gebracht. Er werd direct een Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgericht om de zaak te onderzoeken. Inmiddels is er in dit onderzoek een verdachte aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer.