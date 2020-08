Diverse bestuurders aangehouden voor drugsbezit in Gelderland

In Harderwijk werd op donderdag 6 augustus rond 18.30 uur op de Achterste Wei een voertuig gezien dat bij een eerder poging om te controleren er vandoor was gereden. De bestuurder van de auto kon nu wel staande worden gehouden. Toen de agenten de bestuurder controleerden roken ze een henneplucht. Toen de bestuurder op verzoek van de agenten zijn zakken leeghaalde kwamen er 17 wikkels uit. Hierop werd de man, 23 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats, aangehouden Tevens had de man een fors geldbedrag bij zich. Hij deed afstand g van de aangetroffen drugs. De man is in verzekering gesteld voor nader onderzoek. De man wordt verdacht van het in bezit hebben en het verhandelen van harddrugs.

Gestolen auto, vals rijbewijs en onder invloed van drugs



Politieagenten in Nijmegen kregen dezelfde avond omstreeks 22.19 uur de melding dat er een gestolen voertuig door de ANPR-camera was gereden. De betreffende auto zou richting Nijmegen rijden. De agenten namen hun post in op de Campusbaan ter hoogte van de Graafseweg. Na enkele minuten zagen ze de betreffende gesignaleerde auto voorbij rijden. Ze hebben de bestuurder ter hoogte van de Burghardt van Den Berghstraat in Nijmegen een stopteken gegeven. De bestuurder van de auto gaf hier gehoor aan en werd gecontroleerd.

De bestuurder gaf zijn rijbewijs af maar kon geen geldig kentekenbewijs tonen. Daarop is hij aangehouden terzake heling c.q. diefstal van het voertuig. Hij is overgebracht naar het hoofdbureau van politie in Nijmegen. Op heb bureau zag de politieagent dat de persoon op de foto van het rijbewijs geen gelijkenis vertoonde met de aangehouden bestuurder. De moedervlek die de aangehouden man had stond niet op de foto van het rijbewijs. Tevens wist de man de naam, welke op het rijbewijs stond, niet correct te vermelden. Uit onderzoek bleek de bestuurder een 36-jarige man uit Polen te zijn. In de inbeslaggenomen auto werden tevens diverse zakjes mogelijk met harddrugs aangetroffen (gebruikershoeveelheid). De bestuurder heeft op het bureau een speekseltest ondergaan. Daarmee werden sporen van harddrugs aangetroffen. Van de man is daarom, voor nader onderzoek, een bloedproef afgenomen door de GGD-arts. De 36-jarige Poolse man is in verzekering gesteld.

Basepijpje, knalrevolver en harddrugs

Door de politie werd op donderdag 6 augustus omstreeks 23.30 uur een voertuig, die over de A12 in Duiven in de richting van Duitsland reed, gecontroleerd. De agenten zagen tijdens de staande houding van de bestuurder een basepijpje in de auto liggen. Ze vorderden daarop alle verdovende middelen en kregen een wikkel met mogelijk harddrugs overgedragen. De agenten zochten vervolgens zelf in het voertuig en troffen een knalrevolver aan. Alle aangetroffen goederen zijn in beslag genomen en de twee inzittenden van de auto, een 63-jarige man uit Twello en een 50-jarig man uit Apeldoorn, zijn aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in Arnhem alwaar zij zijn opgesloten voor nader onderzoek.



2020369426 2020369351 2020369054 ^cw