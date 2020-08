Politie zoekt getuigen na overval op tankstation

We zijn meteen met een onderzoek gestart. We hebben in de buurt naar getuigen gezocht en we onderzoeken sporen. Ook kijken we naar beelden vanuit het tankstation. Op basis daarvan kunnen we melden dat de verdachte een jongeman is. De beelden zijn hier te bekijken.

Hij is rond de 20 jaar

Hij heeft een getint uiterlijk

Hij had zwarte kleding aan

En droeg een zwarte tas

Hebt u deze man in de vroegte gezien? Of hebt u andere informatie die kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact op via 0900-8844 of vul het tipformulier in.

(2020369902 sk)