Wie stal een tas met waardevolle foto's?

Rheden - Afgelopen woensdagmiddag is er bij een ijssalon aan de Veerweg in Rheden een tas gestolen van een vrouw die een ijsje zat te eten. In de tas zat een telefoon met foto’s en video’s van haar man die kortgeleden is overleden. De telefoon heeft dus een grote emotionele waarde voor het slachtoffer.